Son dakika haber: İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı - Son Dakika

Hayatını kaybedenler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmesi GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi. Gazze kentine düzenlenen saldırıda bir binanın isabet alması sonucu, 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsrail hava saldırısı sonucu Bina ve çevresinde yaşayan Filistinliler, tahliye edilmesi

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu