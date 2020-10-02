Son dakika haber: İsrail ablukası altında kriz yaşayan Gazze ekonomisi Kovid-19 nedeniyle felce uğradı - Son Dakika

Son dakika haber: İsrail ablukası altında kriz yaşayan Gazze ekonomisi Kovid-19 nedeniyle felce uğradı

Son dakika haberi... İsrail ablukası sebebiyle zaten yıllardır büyük zorluklar yaşayan Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can çekişen ekonomiye çok ağır bir darbe vurdu.

Son dakika haber: İsrail ablukası altında kriz yaşayan Gazze ekonomisi Kovid-19 nedeniyle felce uğradı, System.String[]

İsrail ablukası sebebiyle zaten yıllardır büyük zorluklar yaşayan Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can çekişen ekonomiye çok ağır bir darbe vurdu.

Gazze'deki Sendikalar Federasyonuna göre, 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı sürecinde on binlerce kişi işini kaybetti.

Yetkililer, sokağa çıkma yasağının birçok sektörü olumsuz etkilediğini ve ekonomik hayatı tamamen felce uğrattığını söylüyor.

Önlemlerin hafifletilmesiyle bazı iş kollarında faaliyetin yeniden başlamasına rağmen piyasalarda beklenen hareketlilik görülmüyor.

Kovid-19 Gazze'deki işsizliği hızla arttırıyor

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünün ocak sonunda yayımladığı rapora göre, nüfusunun yarısı yoksul durumda bulunan Gazze'de her 5 kişiden 4'ü maddi yardım alıyor.

Yıl başından bu yana Gazze'de yoksulluk yüzde 52'ye, işsizlik yüzde 50'ye yükselirken, ekonomistler salgının etkisiyle bu oranların arttığına işaret ediyor.

Salgın sebebiyle işini kaybedenlerden biri olan 22 yaşındaki Muhammed Ebu Ali, şu anda ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

AA muhabirine konuşan Ebu Ali, yıllardır çalıştığı ayakkabı mağazasındaki patronunun, salgın öncesi olduğu gibi normal hayata dönene ve dükkanlar açılana kadar onu işten çıkardığını söyledi.

Günde 5,7 dolar kazandığı işini kaybetmesi sebebiyle ailesinin çok zor duruma düştüğünü aktaran Ebu Ali, Kovid-19 ve abluka sebebiyle yakın zamanda iş bulamamaktan endişe ettiğini dile getirdi.

Önlemlerin hafifletilmesine rağmen halk sadece temel ihtiyaçları için harcama yapıyor

Filistinli esnaf Tevfik Muhammed ise salgının başlangıcından itibaren halkın alışverişe ilgisinin azaldığını ifade etti.

Elektronik eşya satan Muhammed, "İlk başta sokağa çıkma yasağına uyduk. Ancak önlemlerin hafifletilmesine rağmen dükkanı ziyaret eden vatandaş sayısı yok denecek kadar az." diye konuştu.

Muhammed, gelir kaynaklarını kaybeden ailelerin sadece temel ihtiyaçları için harcama yaptığını söyledi.

"Gazze'deki ekonomik durum felakete dönüştü"

Gazze Sanayi ve Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Mahir Tabba ise karşı karşıya kaldıkları manzarayı, "Gazze Şeridi'ndeki ekonomik durum felakete dönüştü." diye özetledi.

Tabba, Kovid-19 salgınının İsrail ablukası ve yıkımları ile şimdiye kadar çökertilen Gazze ekonomisinin geriye kalanına ağır bir darbe vurduğunu ifade etti.

Önlemlerin hafifletilmesiyle bazı sektörlerde hareketliliğin olduğunu ancak virüs yayma korkusu sebebiyle bu sektörlerde üretimin çok düşük olduğunu aktaran Tabba, piyasadaki durgunluğun Gazze'deki ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün olmaması ve elde olan imkanların ağırlıklı olarak gıda ve temizlik malzemesine ayrılmasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Tabba, Gazze'de ekonomik kayıpların milyonlarca dolar olarak tahmin edildiğini, ancak bu zararların boyutlarının tam olarak belirlenemediğini belirtti.

Gazze'ye ticari ürün taşıyan tır sayısının azaldığını, gıda ve temizlik malzemesi girişlerinin arttığını kaydeden Tabba, Gazze ekonomisinin kurtulmasının tek yolunun ablukanın kaldırılması ve ekonomiye can verecek projelerin hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Ebu Ali, İsrail, Darbe, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail ablukası altında kriz yaşayan Gazze ekonomisi Kovid-19 nedeniyle felce uğradı - Son Dakika

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