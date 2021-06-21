Son dakika haber! İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler