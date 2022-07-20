Son dakika haber... İsrail askerleri Batı Şeria'da eski milletvekilini gözaltına aldı - Son Dakika
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Son dakika haber... İsrail askerleri Batı Şeria'da eski milletvekilini gözaltına aldı

20.07.2022 13:11
Son dakika haber... İsrail askerleri Batı Şeria'da eski milletvekilini gözaltına aldı

Gelen son dakika haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas yöneticisi eski milletvekili Nayif er-Rucub'u gözaltına aldı, Filistinli bir genci yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas yöneticisi eski milletvekili Nayif er-Rucub'u gözaltına aldı, Filistinli bir genci yaraladı.

Rucub'un oğlu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin sabah saatlerinde El-Halil kentine bağlı Dura beldesindeki evine baskın düzenleyerek babasını gözaltına aldığını söyledi.

Muhammed, askerlerin gözaltı sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

İsrail, Mayıs 2021'de gözaltına aldığı Rucub'u 8 ay süren idari tutukluluğun ardından ocak ayında serbest bırakmıştı.

Beytullahim'deki baskında Filistinli bir genç yaralandı

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail güçleri, Beytullahim kentinin güneyindeki Ed-Dehişe Kampı'na baskın düzenledi.

Askerler daha sonra baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca kamptan 4, Dura beldesinden 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytullahim kentindeki Cala Devlet Hastanesi sağlık kaynakları da yaralı bir gencin hastaneye getirildiğini aktardı ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail askerleri Batı Şeria'da eski milletvekilini gözaltına aldı - Son Dakika

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