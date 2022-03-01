Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

01.03.2022 20:05
Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

Son dakika haberler... İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gencin El Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'ndan Ammar Şefik Ebu Afife olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ebu Afife'nin İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin kuzeyindeki Beyt Feccar beldesi yakınlarında vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sosyal medya ağlarında ise İsrail askerlerinin Ebu Afife'nin naaşını beyaz bir ceset torbasında İsrail ambulansına taşıdığı görüntüler yer aldı.

İsrail ordusundan Ebu Afife'nin vurulma sebebine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat'ta da, Beytüllahim kentine bağlı el-Hıdr beldesinde 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğun İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldüğünü açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı da aynı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin "molotofkokteyli atan bir şüpheliyi" vurduğunu ileri sürmüştü.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü - Son Dakika


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