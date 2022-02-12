Üye Girişi
Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı

12.02.2022 04:49
Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde aralarında gazeteci ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu 43 Filistinli gerçek ya da plastik mermiyle yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde aralarında gazeteci ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu 43 Filistinli gerçek ya da plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler yerleşim birimlerini protesto etmek için Batı Şeria'nın pek çok noktasında uzun zamandır düzenledikleri gösterilere bu hafta da devam etti. Nablus'a bağlı Beyta, Beyt Decen ve Huvvara Kontrol noktası ile Kalkilya yakınlarındaki Kefr Kaddum'da ve El Halil kentinde yoğunlaşan gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı Nablus Acil Durum ve İlk Yardım Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde yaşanan çatışmalarda 2 gencin ayağından gerçek mermiyle yaralandığını, birinin hastaneye kaldırıldığını, diğerinin ise ayakta tedavi edildiğini kaydetti.

Cibril, aynı bölgedeki gösterilerde 14 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, 4 gazetecinin darbedildiğini, 56 kişinin de gazdan etkilendiğini aktardı.

Cibril, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde biri gazeteci, 2'si ilk yardım çalışanı olmak üzere 8 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, 40 kişinin gazdan etkilendiğini, Huvvara kontrol noktasındaki gösterilerde 3 plastik mermi yaralanması kaydedildiğini, 37 kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Fetih Hareketinin Kalkilya'daki basın sözcüsü Murad Şitivi ise yaptığı açıklamada, kent yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesindeki gösterilerde 11 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını duyurdu.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde de görgü tanıkları, 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'nın pek çok noktasında her hafta cuma günleri yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı gösteriler düzenleniyor.

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 04:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement