Son dakika haber... İsrail askerleri Batı Şeria'daki "ilhak" protestosuna müdahale etti - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Tel Aviv yönetiminin bölgenin bazı kısımlarını "ilhak" planını protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

Görgü şahitlerine göre, bir grup Filistinli genç, El-Halil'deki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde İsrail'in ilhak planını protesto etti.

Gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nin Şuheda Caddesi'ne çıkan İsrail askeri kontrol noktası çevresindeki Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinli gençler de lastik yaktı, askerlere taş atarak karşılık verdi.

Çok sayıda Filistinlinin atılan gazdan etkilendiğini belirten görgü şahitleri, İsrail askerlerinin bölgeyi araç girişine de kapattığını kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini belirtmişti.