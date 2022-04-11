Son dakika haber... İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü

11.04.2022 00:34
Son dakika haber... İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü

Son dakika haber... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarındaki el-Hadar beldesinde Filistinli Muhammed Ali Guneym'i (21) ateş açarak öldürdü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarındaki el-Hadar beldesinde Filistinli Muhammed Ali Guneym'i (21) ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Hadar beldesi yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, Filistinli gencin getirildiği el-Yammame Hastanesi önünde toplanan Filistinlilerin slogan attığı görüntüler yer aldı.

İsrail ordusu, İsrail içinde yaşanan silahlı saldırıların ardından Batı Şeria'da operasyonlara başladı ve bölgedeki şiddet olayları arttı.

Beytüllahim kenti yakınlarında İsrail askerleri, kendilerine yaklaşan 47 yaşındaki Filistinli bir kadını, "dur" emrine uymadığı gerekçesiyle ateş açarak yaraladı. Silahsız olduğu anlaşılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı şekilde, el-Halil kentinde, İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

YORUMLAR
500
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapatıp Filistinlilerin geçişini engelledi Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapatıp Filistinlilerin geçişini engelledi Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
00:12 Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 00:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement