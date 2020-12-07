İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kalandiya kontrol noktası yakınlarında bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Filistinli bir gencin İsrail askerlerince vurulduğu, olayın ardından Kalandiya kontrol noktasının yaya ve araç trafiğine kapatıldığı, sağlık ekiplerinin de bölgeye girişine izin verilmediği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Filistinli gencin, şüpheli davranışları nedeniyle vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gencin, Kalandiya kontrol noktasında araçlar için ayrılan bölümde yürüdüğü, yapılan uyarılara cevap vermemesi üzerine vurulduğu aktarıldı. Filistinli gencin durumunun ağır olduğu ve sağlık ekiplerinin olay yerine çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail askerlerinin, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açtığı ifade edilmişti.