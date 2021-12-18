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Son dakika haber... İsrail askerleri, el-Halil kentinde Filistinli bir kadını gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber... İsrail askerleri, el-Halil kentinde Filistinli bir kadını gözaltına aldı

18.12.2021 15:26
Son dakika haber... İsrail askerleri, el-Halil kentinde Filistinli bir kadını gözaltına aldı

Son dakika haberlerine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentindeki İbrahim Mescidi yakınında Filistinli bir kadını darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentindeki İbrahim Mescidi yakınında Filistinli bir kadını darbettikten sonra gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Filistinli kadının önce İsrail askerleri tarafından darbedildiğini ardından elleri bağlı şekilde el-Halil'deki polis merkezine götürüldüğünü söyledi.

Tanıklar gelişmelerin ardından, askerlerin İbrahim Mescidi'ne giden yolu yayalara kapattığını aktardı.

Öte yandan İsrail Haaretz gazetesi olaya ilişkin yaptığı haberde, söz konusu Filistinli kadının bir İsrailliye bıçaklı saldırı düzenleyerek hafif yaraladığını öne sürdü.

Gazetenin İsrail sınır muhafız polisinden aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Filistinli kadını ateş etmeye ihtiyaç duymadan ele geçirdi, ardından soruşturmanın yapılması için polis merkezine götürdü.

Gazetenin bu iddiasına ilişkin Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İbrahim Mescidi'nin olduğu el-Halil kentinde yaklaşık 1500 İsrail askerinin koruduğu 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Batı Şeria, İsrail, Polis, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail askerleri, el-Halil kentinde Filistinli bir kadını gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İsrail askerleri, el-Halil kentinde Filistinli bir kadını gözaltına aldı - Son Dakika
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