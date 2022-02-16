Üye Girişi
Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı

16.02.2022 21:32

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail askerlerinin Filistinli gence polis köpeğini saldırttıkları video paylaşıldı.

Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde 14 Şubat günü gerçekleştiği belirtilen olayda, Malik Mualla adlı 19 yaşındaki Filistinli gencin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin polis köpeğini kasten Malik Mualla'ya saldırttığına dikkat çekilerek, Filistinli gencin korkutulduğu kaydedildi.

Videoda, Filistinli gencin İsrail askerlerine teslim olmak için ellerini kaldırdığı, silahlarını Filistinli gence doğrultan askerlerin köpeği bıraktığı görüldü.

Köpeğin Filistinli gence bir süre saldırmasının ardından, İsrail askerleri Filistinli gencin etrafını sararak gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????

Filistin Esir İşleri Heyeti, gözaltına alınanların yüzde 99'unun bir ya da birçok defa işkence, baskı, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.

Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı
Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı
Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:32 İSKİ'nin tartışmalar eşliğinde sunduğu zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:25 Korkunç ölüm! İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:56 Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
20:43 Son Dakika: Elektrikte tarifelerine yeni düzenleme! Kademeli tarife değişiyor, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılıyor
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 22:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: RAMALLAH - İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement