Son dakika haber: İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı

27.04.2022 11:35
Son dakika haber: İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberler... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin bölgesinde gerçekleştirdiği baskınlarda 18 yaşındaki bir genç vurularak öldürüldü, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin bölgesinde gerçekleştirdiği baskınlarda 18 yaşındaki bir genç vurularak öldürüldü, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin bölgesinde terörle mücadele adı altında birden fazla noktaya "askeri operasyon" gerçekleştirildi. Filistinlilerin İsrail güçlerine tepki göstermesi üzerinde bölgede tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenin'de çıkan çatışmalarda İsrail güçlerinin 18 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü ve 16 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 3 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedenini taşıyan Filistinliler, sokaklara dökülerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail ordusu, farklı noktalara gerçekleştirilen baskınlarda 12 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı. - CENİN

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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