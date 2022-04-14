Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü

14.04.2022 00:29

Son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad beldesine düzenlediği baskında 20 yaşındaki Filistinli Muhammed Alyan göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad beldesine düzenlediği baskında 20 yaşındaki Filistinli Muhammed Alyan göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Silvad beldesine düzenledikleri baskında göğsünden vurulan Alyan yaşamını yitirdi. Aynı şekilde, sağlık ekiplerinin gerçek mermiyle yaralanan altı kişiye müdahale ettiği, bu kişilerin durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Silvad beldesine düzenledikleri baskında bir evi kuşattıklarını ve megafonlarla evdekilerden teslim olmalarını istediklerini aktardı. Bölgede İsrail askerleriyle Filistinliler arasında olaylar çıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun, yoğun olarak Filistinlilerin yaşadığı Batı Şeria'ya son dönemdeki müdahalelerinde bölgedeki şiddet olayları tırmandı.

Nablus kentinde 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf ve Beytüllahim'in batısındaki Husan beldesinde 14 yaşında bir Filistinli çocuk, İsrail askerlerince vurularak öldürüldü. Beytüllahim'de hayatını kaybeden Filistinli çocuğun naaşının İsrail askerleri tarafından götürüldüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin Beytüllahim yakınlarında molotofkokteyli atan bir şüpheliyi vurduğu kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlerde de ordu ve özel kuvvetlerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad beldesinde, Yahudilerin kutsal Hamursuz Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen bir grubun bulunduğu evi kuşattığı bildirilmişti.

İsrail'de son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, mart sonundan itibaren Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Batı Şeria'ya düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'ya baskınlarında ve çıkan olaylarda 10 Nisan'dan bu yana 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü
Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü
Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü

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Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldü - Son Dakika
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