İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ı "terör ahtapotuna" benzeterek Tahran ile varılacak muhtemel bir nükleer anlaşmayla "ahtapota milyarlarca dolar akacağını" savundu.

Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi"ne video konferans yönetimiyle katılan Bennett, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına işaret ederek, "Bölgede İran gibi ortak bir düşman var. Bizim gibi aşırı İslam ile savaşmak isteyen mantıklı ülkelerle iş birliğine ihtiyacımız var. Daha çok bölgesel ortak, İsrail'i çalkantılı bir bölgede sadece güvenlik değil ekonomik bir istikrar çıpası olarak görüyor." dedi

Bennett, "İran bir terör ve istikrarsızlık ahtapotu. Başı Tahran'da ve silahlarını tüm Orta Doğu'ya gönderiyorlar, Hizbullah ile Lübnan'a Irak'a Suriye'ye, Husilerle de Yemen'e müdahale ediyorlar." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelere de değinen Bennett, anlaşma imzalanırsa "milyarlarca doların söz konusu ahtapota akacağını ve terörün dopingli hale geleceğini, (İran'ın) daha güçlenerek bugün yaşananların iki üç katına çıkacağını" savundu.

Bennett, "anlaşma olsun olmasın" İran'a yatırım yapmanın sağlıklı bir tercih olmadığını" söyledi.