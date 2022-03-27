Son dakika haber: İsrail Başbakanı Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar için "üzüntülerini" ifade etti - Son Dakika
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Son dakika haber: İsrail Başbakanı Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar için "üzüntülerini" ifade etti

27.03.2022 00:34
Son dakika haber: İsrail Başbakanı Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar için "üzüntülerini" ifade etti

Son dakika haberler... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarından ötürü üzüntü duyduklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarından ötürü üzüntü duyduklarını belirtti.

Bennett, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti, İran destekli Husilerin düzenlediği korkunç saldırının ardından Suudi Arabistan Krallığı'na üzüntülerini ifade eder." dedi.

İsrail Başbakanı, bu saldırıların, "İran'ın bölgesel saldırganlığının sınır tanımadığının bir başka kanıtı olduğunu ve İran Devrim Muhafızları'nın (ABD'nin) terör örgütleri listesinden çıkarılması endişesini güçlendirdiğini" savundu.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.

Maliki, söz konusu saldırının Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığını kaydetmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

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Suudi Arabistan, İsrail, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail Başbakanı Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar için 'üzüntülerini' ifade etti - Son Dakika


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