Son dakika haber | İsrail Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerine saldırısını kınadı

İsrail'de hükümetin ve ordunun başındaki isimler, işgal altındaki Batı Şeria'da dün gece yaşanan olaylar sırasında Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerine yönelik saldırısını kınadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Yahudi yerleşimcilerin dün gece Nablus'un güneyinde İsrail askerlerine karşı göz yaşartıcı gaz kullanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerine yönelik saldırısını kınayan ve bunu "şiddet içeren ve suç teşkil eden bir davranış" olarak nitelendiren Kohavi, "Güvenlik güçlerine şiddet uygulamak, katı adalet gerektiren tahammül edilemez bir suçtur. Bu, utanç verici suç davranışını somutlaştıran çok ciddi bir olaydır, hızlı ve katı bir adalet gerektirir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter hesabından, "Havara'da İsrail askerlerine saldıran Yahudi isyancılar, tereddütsüz ve tüm şiddetiyle kınanarak cezalandırılması gereken tehlikeli suçlulardır." paylaşımında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Batı Şeria'nın kuzeyinde dün İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemlerini kınıyorum. Yerleşimcileri temsil etmeyen ve İsrail vatandaşları ile bölge sakinlerinin güvenliğini sağlama yeteneğine zarar veren suçluları yargılayacağız."

"Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerine karşı göz yaşartıcı gaz kullandı"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Havara bölgesinde dün gece onlarca Yahudi yerleşimcinin Filistinlilerin araçlarına taş attığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "İsrail ordusundan bir birlik, Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için harekete geçti. Çok sayıda Yahudi yerleşimci, askerlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda biri komutan 2 asker yaralandı." bilgisi verilmişti.

Yahudi yerleşimciler geçmişte de Batı Şeria'daki İsrail askerlerine benzer saldırılar düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.