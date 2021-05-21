Son dakika haber: İsrail Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan'ı gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Ala Humeydan'ın Nablus kentine bağlı El-Meacin semtinde bulunan evine baskın düzenledi.
Askerler Humeydan'ı gözaltına aldı.
Humeydan, iptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesi " Kudüs'te Buluşalım"ın sözcülüğünü yapıyordu.
İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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