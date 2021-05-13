Son dakika haber... İsrail bombardımanı sonucu Gazze'deki dükkanlarda büyük hasar oluştu - Son Dakika

İsrail'in Gazze Şeridi'ne günlerdir düzenlediği bombardıman sonucunda evler ve sokakların yanı sıra ticari mahaller ve dükkanlar da büyük hasar gördü.

Gazze'deki ticaret erbabı Ramazan Bayramı'nda mallarını satmayı beklerken, İsrail hava kuvvetlerinin yoğun saldırıları sonucu iş yerleri büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

İş yeri zarar gören Filistinli esnaftan Muhammed Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail saldırılarında dükkanımın kapıları camların rafları tamamen mahvoldu." dedi.

İsrail'in bombaladığı 13 katlı Eş-Şuruk binasının karşısındaki dükkanda kadın elbiseleri satan Sultan, 5 bin dolardan fazla zararı olduğunu söyledi.

Kendisinin de saldırılardan çok etkilendiğini aktaran 20 yaşındaki Filistinli esnaf, "İsrail neden şu küçük şehirdeki hayallerimizi ve hırslarımızı öldürmekte ve neden sivil tesisleri bombalamakta ısrar ediyor, bilmiyorum." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki resmi makamlar, İsrail bombardımanının ticari kuruluşlar üzerindeki etkilerinden kaynaklı ekonomik kayıpları henüz açıklamadı.

İsrail dün, abluka altındaki Gazze'nin merkezindeki Ömer el-Muhtar Mahallesi'nde dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk binasını hava saldırısıyla yerle bir etmişti.

Sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından atılan birkaç roketle tamamen yıkılmıştı. Saldırıda bina yıkılırken çevredeki bina ve iş yerlerinde de hasar oluşmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.