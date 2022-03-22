İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
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İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü

22.03.2022 19:31

- İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü İsrail'in Beerşeba kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü

TEL AVİV - İsrail'in Beerşeba kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. İsrail ulusal acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin bıçaklı saldırıda 1 kişinin ise saldırganın kullandığı arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yerel saatle 16: 10'da El Halil Yolu üzerindeki benzin istasyonunda bir kadını bıçakladığını ardından araba ile bir alışveriş merkezine gittiği sırada bisikletli bir kişiye çarptığı aktarıldı.

Saldırganın daha sonra ise başka bir alışveriş merkezine girdiğini ifade eden polis, saldırganın aracından inerek bir erkek ve bir kadını bıçakladığını belirtti. Polis, saldırganın çevredeki iki kişi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklarken, saldırganın kimliği hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü
İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü
İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü - Son Dakika


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