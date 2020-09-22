Son dakika haber! İsrail'de Kovid-19'dan 9 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail Maarif gazetesinin haberine göre, 9 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, ülkede toplam ölü sayısı 1273'e yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısının da 190 bin 929'a çıktığı belirtildi.
İsrail hükümeti Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla 3 hafta sürecek karantina kararı almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 04:03 - Kaynak: AA
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