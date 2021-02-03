Son dakika haber: İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH), İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Tamra kentinde İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Hukuk Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, polis memurlarının Tamra kentinde işlediği "suçla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan masum insanların ölümü ve yaralamasına neden olan" suçun şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin ve onun arkasında duranların, sivillerin ve masum insanların canlarını hiçe sayarak rastgele ateş açtığı tüm Arap beldelerinde işlenen suça ortak olduğu ifade edildi.

Hukuk Merkezinin açıklamasında, polisin, kendisinin devlet tarafından korunduğunu bilmeden sivil insanlarla dolu olan mahalleye girerek çevreye gelişi güzel ateş etmesinin düşünülemeyeceği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentinde polis ile bir eve ateş açan silahlı grup arasında 1 Şubat'ta çıkan çatışmada, sesler üzerine sokağa çıkan İsrail vatandaşı Filistinli hemşirelik öğrencisi Ahmed Hicazi (22) hayatını kaybederken, ona yardım etmeye çalışan doktor Muhammed Armuş'ta (31) da yaralanmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cabir Hicazi, kardeşinin polis tarafından mı yoksa şüpheliler tarafından mı öldürüldüğünü bilmediğini söylemişti.

Hicazi'nin ölümü nedeniyle Tamra'da bir günlük grev ve 3 günlük yas ilan edildi.

Geçen yıl şiddet ve organize suç kaynaklı saldırılarda 96 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmişti.