Son dakika haber! İsrail'e roket atılmasını kınayan Kolombiya, Filistinlilerin hayatını kaybettiği saldırılara sessiz kaldı - Son Dakika

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarına değinmeksizin, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e atılan roketleri terör eylemleri şeklinde niteleyerek, "Kolombiya, İsrail'e yönelik saldırılar konusundaki derin endişesini ve bu eylemlerde hayatını kaybeden kurbanlar nedeniyle dayanışmasını ifade ediyor." açıklamasında bulundu.

Halkın güvenliğinin ve yaşamının garanti altına alınması için tansiyonun düşürülmesine vurgu yapan Bakanlık, şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları ve ölen Filistinli sivillere dair herhangi bir açıklamada bulunulmayan Kolombiya, İsrail'in bölgede güçlü diplomatik ve ekonomik ilişkilere sahip olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 Filistinli şehit oldu, 400'den fazla kişi yaralandı.