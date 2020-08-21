Son dakika haber! İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Et-Tuvam bölgesinde Hamas'a ait bir noktaya saldırı düzenledi.

Açıklamada söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu dün de Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu, bir haftadır Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.