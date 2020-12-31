Son dakika haber... İsrail güçleri 2020'de 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber... İsrail güçleri 2020'de 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı

31.12.2020 17:11
Son dakika haber... İsrail güçleri 2020'de 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İsrail güçleri, 2020 yılında 543'ü çocuk, 128'i kadın olmak üzere 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, 2020 yılında 543'ü çocuk, 128'i kadın olmak üzere 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti başta olmak üzere Filistinli kurumlarca hazırlanan rapora göre, 2020'de işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 4 bin 634 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 543'ünün çocuk, 128'inin kadın olduğuna dikkati çekilen raporda, İsrail güçlerinin 2020'de kadın ve çocuklara yönelik keyfi gözaltı uygulamasını genişlettiği ve gözaltı süreci ile sonrasında çeşitli işkence yöntemlerine başvurduğu kaydedildi.

İsrail makamlarının bu yıl 5 kişiye daha müebbet hapis cezası vermesiyle müebbet hapse mahkum edilen Filistinli sayısının 543'e yükseldiği ifade edildi.

Raporda ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 2020 yılı itibarıyla 40'ı kadın, 170'i çocuk 4 bin 400 olduğu, 380 Filistinlinin de "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapis yattığı vurgulandı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da hemen her gün çeşitli gerekçelerle gözaltı operasyonları düzenliyor. Genellikle gözaltına alınanlardan bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bırakıyor, bazılarını da mahkemelere sevk ediyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Batı Şeria, İsrail, Çocuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail güçleri 2020'de 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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