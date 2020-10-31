Son dakika haber! İsrail güçleri El-Halil'de Filistinli bir genci darbedip gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber! İsrail güçleri El-Halil'de Filistinli bir genci darbedip gözaltına aldı

31.10.2020 00:21
Son dakika haber! İsrail güçleri El-Halil'de Filistinli bir genci darbedip gözaltına aldı, System.String[]

Son dakika haberler: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir genci şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir genci şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinli gencin babası Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce Yahudi yerleşimcilerin 17 yaşındaki oğlu Muhammed'i El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i İbrahim yakınlarındaki evinin önünde şiddetle darbettiğini söyledi. Cabir, evladını daha sonra da İsrail askerlerinin darbettiğini anlattı.

Cabir, "Yahudi yerleşimcilerin saldırısından sonra ondan fazla İsrail askeri Muhammed'e saldırdı. Yere atıp darbettiler, yerlerde sürüklediler, sonra da ellerini bağlayarak askeri araca taşıdılar." dedi.

Muhammed'in Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşı kendisini korumaya çalıştığına anlatan Cabir, "İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri gözaltına almak yerine oğlumu aldılar." ifadesini kullandı.

Cabir, oğlu Muhammed'in yanı sıra Filistinli başka bir gencin de İsrail askerlerince gözaltına alındığını aktardı.

El-Halil'in Eski Şehir bölgesi İsrail kontrolünde

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idari yönetimi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre, nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti ise H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak Filistin'e bağlanmıştı. İçinde Harem-i İbrahim'in de bulunduğu Eski Şehir bölgesi de H2 olarak tasnif edilmiş ve İsrail askerlerinin kontrolüne bırakılmıştı.

Eski Şehir bölgesinde kurulan Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık bin kişilik bir Yahudi grup iskan edilmiş durumda.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İsrail güçleri El-Halil'de Filistinli bir genci darbedip gözaltına aldı - Son Dakika


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