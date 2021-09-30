Son dakika haber: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında Filistinli bir kadını öldürdü - Son Dakika

İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürdü. Hayatını kaybeden Filistinli kadının 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Israa Khuzaymah'ın olduğu belirtildi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı

Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti