Son dakika haber: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda öldürdüğü Filistinli genç toprağa verildi.

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Ahmed Messad (21) isimli Filistinli genç için Cenin'in Burkin beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Messad'ın naaşı kalabalık bir konvoy eşliğinde Cenin'deki Halil Selman Hastanesinden alınarak memleketi Burkin beldesine getirildi.

Yüzlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazı sonrasında Messad'ın naaşı kent mezarlığında defnedildi.

Bu sabah İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ahmed Messas'ın yanı sıra 3 kişi de yaralanmıştı.

Yerel hastane kaynakları, Messad'ın gerçek mermiyle başından yaralanması sonucu hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.