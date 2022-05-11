Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika
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Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni

11.05.2022 18:53

Son dakika haberleri: Görüntü Dökümü: Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu...

Görüntü Dökümü:

Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması

Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar

Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Mahmud Sami Halil için Gazze'nin Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni
Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni
Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni
Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni

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Batı Şeria, Slogan, Cenaze, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika
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