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Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması
Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar
Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Mahmud Sami Halil için Gazze'nin Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika