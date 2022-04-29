İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı

29.04.2022 10:37

- İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı Filistin Kızılayı, İsrail güçleri ve Filistinliler arasında haftalardır süren çatışmalarda 42 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

- İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı

KUDÜS - Filistin Kızılayı, İsrail güçleri ve Filistinliler arasında haftalardır süren çatışmalarda 42 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin'de İsrail güçleriyle Filistinli siviller arasında haftalardır süren çatışmaların ardından Filistin Kızılayı'ndan yeni bir açıklama geldi. Filistin Kızılayı, İsrail askerleriyle Filistinliler arasında süren çatışmalarda 42 kişinin yaralandığını, 22 kişinin hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

İsrail polisi, Filistinli isyancıların Mescid-i Aksa'nın altında yer alan kutsal Yahudi bölgesine taş ve havai fişek fırlatmasının ardından müdahale ettiklerini söyleyerek, 2 Filistinliyi taş atmak ve 1 kişiyi de kalabalığı kışkırtmak suçlarından gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı - Son Dakika
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