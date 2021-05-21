İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı - Son Dakika

İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı

21.05.2021 10:18

İsrail-Filistin arasında 11 gün sonra ilan edilen ateşkes, yerel saatle 02.00'de başladı.

İsrail-Filistin arasında 11 gün sonra ilan edilen ateşkes, yerel saatle 02.00'de başladı. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes Filistinliler tarafından kutlandı. İsrail saldırılarının yoğun olarak gerçekleştirildiği Gazze'de sokakları dolduran Filistinliler, bayraklarla ateşkesi kutladı. "Netanyahu, çocukların ve kadınların katilisin" sloganları atan Filistinlilerin kutlamaları uzun saatler sürdü.

Ateşkesi "zafer" olarak kabul eden Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin ses bombaları ile saldırdığı Mescid-i Aksa'nın avlusunu gece 02.00'den sonra dolduran yüzlerce Filistinli, Filistin bayrakları açarak sloganlar attı. Kudüs ve Gazze'deki kutlamaların yanı sıra Beytüllahim, Ramallah'ta da Filistinliler sokaklara akın etti.

GÜVENLİK KABİNESİ SONRASI ATEŞKES

İsrail 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alındı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yerel saatle 19.00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından sona ererken, toplantı sonrası Güvenlik Kabinesinin oy birliği ile İsrail-Filistin arasında ateşkes kararı aldığı açıklandı. Ateşkes kararının basına yansımasının ardından Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin İsrail-Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığı doğrulanarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişimini herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiği ve daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, savunma yetkililerinin toplantıdaki oylama öncesi bakanlara İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair elde ettiği askeri başarıları anlattığı ifade edildi.

Bir Hamas yetkilisi ise basına verdiği demeçte, İsrail ve Hamas arasında bu gece yerel saatle 02.00'den itibaren "karşılıklı ve eşzamanlı" olarak ateşkesin başlayacağını bildirdi.

HAMAS YETKİLİSİ, İSRAİL'DEN BAZI KONULARDA GÜVENCE ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan basına verdiği demeçte ise, ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini belirterek, "Direniş yeni bir denklem ve yeni bir zafer kazandı" ifadelerini kullandı. Hamdan, Hamas'ın İsrail'in Tapınak Dağı'na yönelik politikası ve düzinelerce Filistinli ailenin tahliye edildiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ne ilişkin güvence aldığını iddia etti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 232'YE ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232'ye, yaralıların sayısının ise bin 900'e yükseldiği bildirilmişti.

75 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle şimdiye kadar en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirmişti. Ofis, yerinden edilen 47 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait 58 okula sığındığını belirtmiş, 28 bin 700 kişinin ise bölgedeki diğer Filistinlilerin evlerinde kaldığını açıklamıştı.

Ofis, İsrail tarafında ise 2'si çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 796 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

(Jeries Bassier - Muhammed Rabah/İHA)

İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı
İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı
İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı
İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı
İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı

Filistin, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail-Hamas ateşkesi Filistin'de kutlandı - Son Dakika


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