Son dakika haber: İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Filistin Esir Cemiyeti, 39 yaşındaki Filistinli tutuklu Sami el-Ammur'un tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cemiyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den bu yana tutuklu bulunan Ammur'un doğuştan gelen kalp rahatsızlığının, İsrail'İn uyguladığı tıbbi ihmal politikası, sağlık durumunun takibinin gecikmesi ve tutuklu olduğu seneler boyunca maruz kaldığı ağır koşullar sonucu arttığı ifade edildi.

Ammur'un birkaç gün önce İsrail Nafha Hapishanesi'nden Aşkelon (Askalan) Hapishanesi'ne sevk edildiğini, daha sonra da Soroka Hastanesi'ne naklinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, Ammur'un hastanede bir ameliyat geçirdiği ancak bunun başarısız olduğu aktarıldı.

Dün bir ameliyat daha geçiren Ammur'un sabah saatlerinde ölüm haberinin açıklandığı kaydedildi.

Açıklamada Ammur'un kasıtlı tıbbi ihmal (yavaş öldürme) suçu ve politikası sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinden olan ve 19 yıl hapse mahkum edilen Ammur'un 2008'dan bu yana İsrail hapishanesinde olduğu belirtildi.

Tutuklu kaldığı yıllarda yakınlarının ziyaretinin kısıtlandığı belirtilen Ammur'u, sadece annesinin tutukluluğunun başında birkaç kez görebildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ammur'un son birkaç yılda mahkumların hayatını kaybetmesine neden olan sistematik şekilde uygulanan politikalardan "tıbbi ihmal suçunun yeni kurbanı" olduğu ifade edildi.

Filistin Esir Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların sayısının 227'ye yükseldiğini, bunlardan 72'sinin tıbbi ihmal suçuna dayandığını açıkladı.

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 7 Filistinli tutuklunun naaşının da işgal güçleri tarafından hala alıkonulduğuna dikkati çekilen açıklamada, Cemiyet, Ammur'un hayatını kaybetmesinin ve Filistinli hasta tutukluların hayatının sorumluluğunun İsrail Cezaevi İdaresine ait olduğunu vurguladı.

Cemiyet, Filistinli tutuklular aleyhinde sistematik şekilde uygulanmaya devam edilen bu suçu durdurmak için ilgili makamları ciddi şekilde müdahaleye çağırdı.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Cemiyet, 2020 yılı sonuna kadar işgal güçlerine ait hapishanelerde bulunan hasta tutuklulardan yaklaşık 550'sinin kronik hastalıklara sahip olduğunu ve sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi.???????