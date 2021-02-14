Son dakika haber: İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kovid-19 aşısı olanlar için seyahat anlaşmasına vardı - Son Dakika

Son dakika haber: İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kovid-19 aşısı olanlar için seyahat anlaşmasına vardı

14.02.2021 21:41
Son dakika haber: İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kovid-19 aşısı olanlar için seyahat anlaşmasına vardı, System.String[]

Son dakika haber... İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşmasını karara bağladı.

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşmasını karara bağladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, anlaşma kapsamında aşı olan İsrailli turistler, 1 Nisan'dan itibaren test olmadan ve karantina uygulamasına tabi tutulmadan Rum kesimine seyahat edebilecek.

Aynı şekilde aşı olan Rum kesimi vatandaşları da İsrail'e testsiz ve karantina uygulamasına tabi olmadan gelebilecek.

İsrail ile Rum yönetimi arasındaki anlaşma, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in İsrail ziyaretinde kamuoyuyla paylaşıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşen Anastasiadis, daha sonra Başbakan Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Netanyahu ile Anastasiadis, ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, GKRY'nin, İsrail'in "aşı pasaportunu" (Kovid-19 aşısı olanlar için verilecek belge) kabul edeceğini açıklamasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bu adımla, İsrail ile Rum kesimi arasında turizmin, "çok uzak olmayan" bir zamanda yeniden başlayacağını ifade eden Netanyahu, görüşmede Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni de (EastMed) ele aldıklarını kaydetti.

Anastasiadis ise İsrail ziyaretinde, GKRY'den 4 bakanın kendisine eşlik ettiğini ve söz konusu bakanların İsrailli mevkidaşlarıyla enerji, savunma ve turizm alanındaki iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

Güney Kıbrıs, Turizm, İsrail, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kovid-19 aşısı olanlar için seyahat anlaşmasına vardı - Son Dakika


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