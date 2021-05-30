İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda ana caddenin yarıldığı ve büyük bir patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan 12 Mayıs'a ait güvenlik kamerası kayıtlarında, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'deki bir ana caddeyi hedef aldığı görülüyor.
Görüntülerde, ana cadde tam ortadan bombalanması neticesinde yarılıyor ve büyük bir patlama yaşanıyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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