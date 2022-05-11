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Ramallah'taki Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detay
Ebu Akile'nin cenazesinin Aljazeera televizyonu ofisi önüne getirilmesi
Toplanan kalabalığın sloganlar atması
Cenazenin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Aljazeera televizyonu ofisine getirildi. Ebu Akile'nin cenazesi sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabiri Ebu Akile için tören düzenlendi - Son Dakika