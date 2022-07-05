Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor - Son Dakika
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Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor

05.07.2022 20:28
Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor

Son dakika haberine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a ait 4 savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a ait 4 savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini belirtti.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmaya işaret ederek "4 İran savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini tespit eden uydu görüntülerini açıkladım. İran, son 10 yılda gösterdiği en büyük varlığıyla kendisini sistemsel olarak Kızıldeniz'e konuşlandırıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu varlığının "küresel ticareti, enerji kaynakları ve güvenliğini tehdit ettiğini" ileri süren İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Ayrıca daha bir hafta önce İran'ın uydu fırlatma testi hakkında konuşmuştum. Doğu Akdeniz'e ulaşabilen balistik sistemlere ve İHA'lara (insansız hava aracı) ek olarak bu, İran'ın Orta Avrupa'ya kadar ulaşabilecek kıtalar arası balistik füzeler geliştirme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor."?

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Kaynak: AA

İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor - Son Dakika
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