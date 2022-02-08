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Son dakika haber! İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi - Son Dakika

Son dakika haber! İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi

08.02.2022 17:50
Son dakika haber! İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi

Son dakika haberleri... İsrail gizli servisi adına Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla "casusluk" suçundan haklarında dava açılan Suriye ve Filistin uyruklu tutuklu 16 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

İsrail gizli servisi adına Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla "casusluk" suçundan haklarında dava açılan Suriye ve Filistin uyruklu tutuklu 16 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 5 tutuklu sanığın savunması alındı.

Duruşmada, sanıkların Arapça bilen tercüman aracılığıyla savunmaları alındı.

Kameralı gözlükle istenilen yerlerde yaptığı çekimleri özel program sayesinde wi-fi ağlarını tarayarak Ahmad Zaid'e gönderdiği iddia edilen tutuklu sanıklardan Abdelrahman Abunawah, kimseyi zarara düşürecek bir şey yapmadığını ve samimi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvendiğini söyledi.

"Benim gibi kişiler ölse de bu işi yapmaz"

Filistin'deyken Hamas ile çalıştığını ve Hamas'ın İsrail'den gelen tehlikeler için kurulduğunu anlatan Abunawah, "Hayatımda sabıkam yok. Paraya ya da başka bir şeye ihtiyacım yok. Ölecek olsam bile onlarla çalışmazdım. Onlar biliyorlar ki benim gibi kişiler ölse de bu işi yapmaz. Eğer gerçekten böyle bir şey yaptıysam Filistin için, Hamas için yapmışımdır." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan para gönderdiği belirtilen Ahmad Zaid ile Filistin'de tanıştığını, Zaid'in 2020 sonunda görüştüklerinde Filistin'den geldiğini aktaran Abunawah, şöyle devam etti:

"Ahmad Zaid'in orada Hamas ile ilişkisi dışında tekstil mağazası vardı. Zaid, ne Filistin ne Türkiye hakkında benden bir şey istemedi. Kameralı gözlüğü Karaköy'den 100 ile 200 lira arası bir ücretle almıştım. Ahmad Zaid benden istediği şeyleri rica usulüyle istedi. Fındıkzade'de bir dükkanın fotoğrafını çekmemi istedi. İstediği şeyleri Hamas için, kardeşlerim için yaptım. Görüntüsünü çektirdiği insanların Hamas'ın iç güvenliğinden olduğunu biliyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Benim bu soruşturmaya itirazım yok. Böyle bir olay varsa gerçek hainlerin yakalanması için elimden geleni yaparım."

Duruşmada savunması sorulan diğer 3 sanık da suçsuz olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

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Filistin, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi - Son Dakika
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