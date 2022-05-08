Son dakika haber: İsrail: "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak" - Son Dakika
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Son dakika haber: İsrail: "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak"

08.05.2022 15:34
Son dakika haber: İsrail: "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak"

Son dakika habere göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağını" belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağını" belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, haftalık hükümet toplantısının başında, İsrail Meclisi'nde Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am) lideri Mansur Abbas'ın ifadelerine ilişkin konuştu.

Bennet, Mansur Abbas'ın dün yaptığı, "Mescid-i Aksa meselesinin çözümünün, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasından geçtiği, partisinin İsrail'in Aksa'daki uygulamalarının Kudüs'teki İslami mekanlar ve Aksa üzerinde vesayeti bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından belirlenmesini istediği yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Başbakan Bennett, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağını ifade etti.

Bennett, İsrail'in tüm dinlere saygılı muameleyi sürdüreceğini, Kudüs'ün birleşik olarak İsrail devletinin tek başkenti olduğunu öne sürdü.

Sivil muhafızlar oluşturuldu

Öte yandan Bennett, Filistinlilerin eylemlerine karşı şehirlerde konuşlanacak "sivil muhafızlar" oluşturulduğunu bildirdi.

Bennett, gönüllüler ve yedek askerlerden kurulan ve eğitilecek olan ekibin, "Ulusal Sivil Muhafızlar" olarak tanımlanacağını ekledi.

Tel Aviv yönetimi, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında ramazan ayında şiddet olaylarına yol açan Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını 22 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde durdurma kararı almıştı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesi üzerine ise İsrail güçlerinin himayesindeki baskınlar yeniden başlamıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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İsrail, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail: 'Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak' - Son Dakika


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