Son dakika haber: İsrail mahkemesi, Şeyh Cerrah'ta alınan Filistinli gazetecilerin gözaltı süresini uzattı - Son Dakika

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisince alınan iki Filistinli gazetecinin gözaltı süresini uzattı.

Gazetecilerin avukatı Cad Kadmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin gözaltına aldığı Ziynet El-Halavani ile Vehbi Mekkiye'nin Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesinde görülen duruşmasında gözaltı süresinin pazartesiye kadar uzatıldığını belirtti.

Kadmani, mahkemenin gözaltı süresini, savcılığın talebi ile uzattığını kaydetti.

İsrail polisinin gazetecilere vahşice saldırdığını ve buna ilişkin görüntüleri mahkemeye sunduklarını ifade eden Kadmani, "Ancak buna rağmen maalesef mahkeme iki gazetecinin gözaltı süresini birkaç gün daha uzatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Filistin'in El-Kufiyye televizyonu çalışanları muhabir Ziynet el-Halavani ile kameraman Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dün akşam görev başındayken İsrail polisince gözaltına alınmıştı.

Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedilmiş ve yaralanmıştı.

Mekkiye ve Halavani, geceyi, götürüldükleri gözaltı merkezinde geçirmişti.