Son dakika haber! İsrail-Mısır sınırında askerlerden karşılıklı dans - Son Dakika

Son dakika haber! İsrail-Mısır sınırında askerlerden karşılıklı dans
05.05.2021 17:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail-Mısır sınırında görevli askerler, tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.
İsrail- Mısır sınırında görevli askerler, tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.
İsrail-Mısır sınırı renkli görüntülere sahne oldu. İsrail ve Mısır askerleri tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler. Sınırın İsrail tarafından çekilen görüntülerde İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı iki kadın askerin popüler İsrailli grup A Wa'nın Arapça olarak seslendirdiği "Habib Galbi" (Kalbimin Sevgisi) şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüldü. Sınırın Mısır tarafında bulunan meslektaşları da kadın askerlerin dansına karşılık verdi. - TEL AVİV
Son Dakika Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor Anbean soygun anı! "Filyasyon görevlisiyim" dedi, 3 evi soydu Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti