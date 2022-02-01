Son dakika haber... İsrail ordusu, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü "ahlaki kusur" saydı - Son Dakika

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köyde İsrail askerlerinin gözaltındaki kötü muamelesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın ölümünü "ahlaki kusur" olarak değerlendirdi.

İsrail Ordusu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Ramallah kentine bağlı bir köyde 12 Ocak'ta gözaltına alındığı sırada gördüğü kötü muamelenin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli Esad'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Celceliye köyünde "bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiği" öne sürülürken, "devriye sırasında bir Filistinlinin aramaya direndiği için elleri bağlanarak bir binanın altında gözaltında tutulduğu" belirtildi.

Askerlerin yarım saat sonra Esad ile gözaltına alınan üç Filistinliyi serbest bıraktığı ancak Esad'ın yerde kalmaya devam ettiği, askerlerin de yaşlı adamda herhangi bir hastalık belirtisi görmedikleri ve "uyuduğunu" düşündükleri aktarıldı. Filistinli Ömer Esad'ın, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı eklendi.

-"Ahlaki kusur, yanlış karar"

Soruşturma sonucunda, İsrail askerlerinin Filistinli Esad'ı kontrol etmeden bırakmalarının "ahlaki bir kusur" ve "yanlış karar" olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Askerlerin bağlı olduğu kıtanın komutanının "kınama" aldığı, bağlı oldukları birlik ve bölük komutanlarının, komuta rütbelerinden uzaklaştırıldığı paylaşıldı. Aynı şekilde, soruşturma raporunun askeri savcılığa sunulacağı, gözaltı işlemini yapan askerlerle ilgili kararın ise yargı sürecinde verileceği belirtildi.

Esad'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle soruşturma raporunun, ABD'nin askeri ataşeliğine iletildiği belirtildi.

Ramallah'a bağlı bir köyde yaşayan Filistin Ömer Esad, 12 Ocak gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk gelmişti. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurmuş, yaşlı adamı arabasından orantısız güç kullanarak indirmiş, adamı dipçiklerle darp etmişti. Esad'ın ellerini bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürüp yerde uzunca bir süre tutmuştu.

Kalp ve şeker hastası yaşlı adamın, durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşı Esad'ın ölümüne ilişkin İsrail yönetiminden açıklama talep etmişti.