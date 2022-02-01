Üye Girişi
Son dakika haber... İsrail ordusu, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü "ahlaki kusur" saydı - Son Dakika

Son dakika haber... İsrail ordusu, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü "ahlaki kusur" saydı

01.02.2022 13:03
Son dakika haber... İsrail ordusu, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü "ahlaki kusur" saydı

Son dakika haberler... İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köyde İsrail askerlerinin gözaltındaki kötü muamelesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın ölümünü "ahlaki kusur" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köyde İsrail askerlerinin gözaltındaki kötü muamelesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın ölümünü "ahlaki kusur" olarak değerlendirdi.

İsrail Ordusu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Ramallah kentine bağlı bir köyde 12 Ocak'ta gözaltına alındığı sırada gördüğü kötü muamelenin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli Esad'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Celceliye köyünde "bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiği" öne sürülürken, "devriye sırasında bir Filistinlinin aramaya direndiği için elleri bağlanarak bir binanın altında gözaltında tutulduğu" belirtildi.

Askerlerin yarım saat sonra Esad ile gözaltına alınan üç Filistinliyi serbest bıraktığı ancak Esad'ın yerde kalmaya devam ettiği, askerlerin de yaşlı adamda herhangi bir hastalık belirtisi görmedikleri ve "uyuduğunu" düşündükleri aktarıldı. Filistinli Ömer Esad'ın, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı eklendi.

-"Ahlaki kusur, yanlış karar"

Soruşturma sonucunda, İsrail askerlerinin Filistinli Esad'ı kontrol etmeden bırakmalarının "ahlaki bir kusur" ve "yanlış karar" olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Askerlerin bağlı olduğu kıtanın komutanının "kınama" aldığı, bağlı oldukları birlik ve bölük komutanlarının, komuta rütbelerinden uzaklaştırıldığı paylaşıldı. Aynı şekilde, soruşturma raporunun askeri savcılığa sunulacağı, gözaltı işlemini yapan askerlerle ilgili kararın ise yargı sürecinde verileceği belirtildi.

Esad'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle soruşturma raporunun, ABD'nin askeri ataşeliğine iletildiği belirtildi.

Ramallah'a bağlı bir köyde yaşayan Filistin Ömer Esad, 12 Ocak gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk gelmişti. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurmuş, yaşlı adamı arabasından orantısız güç kullanarak indirmiş, adamı dipçiklerle darp etmişti. Esad'ın ellerini bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürüp yerde uzunca bir süre tutmuştu.

Kalp ve şeker hastası yaşlı adamın, durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşı Esad'ın ölümüne ilişkin İsrail yönetiminden açıklama talep etmişti.

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail ordusu, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü 'ahlaki kusur' saydı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:09:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İsrail ordusu, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü "ahlaki kusur" saydı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement