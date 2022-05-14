Son dakika haber... İsrail polisi, Filistinli gazetecinin cenazesindeki olayları soruşturacak - Son Dakika
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Son dakika haber... İsrail polisi, Filistinli gazetecinin cenazesindeki olayları soruşturacak

14.05.2022 15:20
Son dakika haber... İsrail polisi, Filistinli gazetecinin cenazesindeki olayları soruşturacak

Son dakika gündem haberi: İsrail polisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki olayları soruşturacağını açıkladı.

İsrail polisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki olayları soruşturacağını açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Kamu Güvenlik Bakanlığı ve İsrail polis müfettişinin Ebu Akile'nin cenazesindeki olayları incelemek üzerine görevlendirildiği bildirildi.

İsrail polisinin, cenazenin sakin ve "saygın" şekilde düzenlenmesi için "Ebu Akile'nin ailesiyle" koordineli olduğu ifade edilen açıklamada, "yüzlerce isyancının olayları kışkırttığı ve polisin güç kullanmak zorunda kaldığı" öne sürüldü.

İsrail polisinin açıklamasında, dün Ebu Akile'nin cenazesini işgal altındaki Doğu Kudüs'te Saint Joseph Fransız Hastanesinden birkaç kilometre uzaklıktaki merasimin düzenleneceği Eski Şehir bölgesine omuzlarda taşımak isteyen gruba kauçuk kaplı mermi, ses bombası ile coplarla müdahale etmesi ve neredeyse tabutun düşmesine neden olduğu görüntülere ilişkin detay yer almadı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun düşme tehlikesi yaşaması uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Eski Şehir'de ve çevresinde cenazeye katılmak için toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullanmıştı.

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İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız

Batı Şeria, Al Jazeera, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail polisi, Filistinli gazetecinin cenazesindeki olayları soruşturacak - Son Dakika


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