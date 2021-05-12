Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylarla ilgili 150 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail'de dün gece polis ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalara katıldığı şüphesiyle 150 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Polis, dünkü geniş çaplı olayların ardından Remle ve Lid başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerinde olaylarla ilgili 150 şüpheliyi gözaltına aldı." dedi.

Rosenfeld, dün gece olayların kontrolden çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilen Lid kentinde polisin düzeni sağlamak için çalıştığını kaydetti.

Lid kentinde olağanüstü hal ilanı

Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.

İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.