Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
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Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti

04.04.2022 00:08
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere müdahale etti.

İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı. İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı bölgesindeki olaylarda "polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma" gibi suçlamalarla 3 Filistinli gözaltına alındı.

Polis, açıklamasında görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda gözaltına alınan kişilerin artabileceği mesajını verdi. Açıklamanın ardından İsrail polisinin iki kişiyi daha gözaltına aldığı görüldü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin müdahalesinde çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.

Bazı Filistinliler ve İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.

Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken, polis ses bombası kullandı. İsrail polisine bağlı atlı birlikler de Eski Şehir surları çevresinde Filistinlileri alandan uzaklaştırmak için kullanıldı.

İsrail yönetimi, ramazanda olayların büyümesinden endişeli

İsrail, ramazan ayının yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.

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Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
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