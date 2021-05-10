İsrail polisinin müdahalesinde şu ana kadar 215 Filistinli yaralandı.

Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid-i Aksa 'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti, AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf'u da plastik mermiyle yaraladı.

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı