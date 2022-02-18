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İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2) - Son Dakika

İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2)

18.02.2022 19:54

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesine destek için toplanan göstericilere müdahalede etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesine destek için toplanan göstericilere müdahalede etti.

Yüzlerce Filistinli ve İsrailli aktivist, Salim ailesine destek amacıyla öğleden sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanmaya başladı.

Bu sırada İsrail polisi, Filistinli ailenin evi ile bölgede gerilimi tırmandıran İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in çadır kurduğu noktada güvenlik bariyerleri kurarak önlem aldı.

Göstericiler, Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarındaki ana caddeye doğru ilerlerken İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Polis, bazı göstericileri copla darbetti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ara sokaklarda da göstericilere coplarla müdahale etti. Alana, İsrail polisine ait atlı birlikler ulaştı.

İsrail polisinin, akşam saatlerinde göstericilere karşı ses bombası kullandığı duyuldu.

"Ben-Gvir, Filistinlileri taciz etmek için geldi"

Filistinli ve İsrailli aktivistlerle gösteriye katılan İsrail parlamentosundan Ortak Liste Milletvekili Ofer Cassif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Şeyh Cerrah Mahallesi'nde değil tüm işgal altındaki Filistin bölgelerinde her hafta düzenli olarak protesto eylemleri düzenlediklerini belirtti.

Aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'in bu noktaya gelmesinin ardından Şeyh Cerrah'ta yaşananları "insanlığa karşı suç" şeklinde niteleyen Cassif, "İsrail'in tarihindeki en kötü ırkçı ve aynı zamanda parlamenter, buraya ortamı alevlendirmek için geldi. Buradaki Filistinlileri taciz etmek için geldi." dedi.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden milletvekillerinin, Ben-Gvir'in provokatif eylemine destek verdiğinin hatırlatılması üzerine Cassif, "Netanyahu liderliğinde Likud Partisi, çok açık konuşacağım Yahudi-Nazi partisi halini aldı." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir'in İsrail siyasetinde aşırı görüşleri ve silahlı eylemleri nedeniyle terör örgütü kabul edilen Kahana hareketinden geldiğini kaydeden Cassif, 1970'lerde bu hareketi parlamentodan çıkarak protesto eden Likud'un bugün Ben-Gvir'in yanında yer aldığına işaret etti.

Cassif, "Bu manzara karşısında tiksiniyorum. Netanyahu liderliğinde Likud, Kaha-Nazi partisi halini aldı. Dünya genelinde insanlar bunu anlamalı, gerek bu hükümet gerekse muhalefet içindeki işgal, etnik temizlik, apartheid, ırkçı, kültür ve siyasetlerini sonlandırmalıyız. Bu sona erdirilmeli." dedi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2)
İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2)
İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2) - Son Dakika
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