ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi

08.05.2021 14:55

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Eskişehir'de protesto edildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Eskişehir'de protesto edildi.

İkieylül Caddesi'nde toplanan İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, dün yatsı namazının ardından İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek ibadet edenlere saldırdığını, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in son günlerdeki saldırıları ve hukuk tanımazlığının, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini gösterdiğini belirten Karadaş, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, özellikle ramazanda Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da artırılması, Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur. İsrail'in işgali sonucunda ortaya çıkan Filistin'in parçalanmışlığı ve devletleşme yolundaki engeller, İsrail tarafından uluslararası siyasal zeminde meşru bir argümanmış gibi kullanılırken, son yaşanan süreçte İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği politikalar, kendisinde Orta Doğu'nun tek hukuk devleti vasfı gören İsrail'in, Filistin'in özgürleşme ve demokratikleşme süreçlerini nasıl engellediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Müslümanlar olarak, İsrail'in politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi ifade ediyor, özgür bir Filistin ve Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

Grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

Öte yandan, Eğitim Bir Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

İsrail'in Filistin halkı üzerindeki saldırı ve baskılarına bir yenisini daha eklediğine işaret eden Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırılar karşısında Birleşmiş Milletler, dünya ülkeleri ve insan hakları savunucuları daha önceki örneklerde olduğu gibi cılız açıklamalar yapmayı bir kenara bırakmalıdır. İşlenen bu insanlık suçları karşısında siyonist İsrail'e 'dur' demeli ve karşısında durmalıdır. Yapılan bu insanlık dışı saldırılara karşı direniş ve özgürlük mücadelesi veren Filistin halkını selamlıyorum. Filistin halkının saldırılar karşısında verdiği bu haklı mücadelede yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Bu kutsal direnişin, Filistin devleti ve halkı özgürlüğüne kavuşana kadar devam edeceğine ve bir gün mutlaka Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum."

ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi
ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi
ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi
ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi

Eskişehir, Protesto, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması protesto edildi - Son Dakika


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