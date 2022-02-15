Son dakika haber... İsrail savaş uçakları, İsrail semalarında ABD bombardıman uçağına eşlik etti - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, Basra Körfezi'nden yola çıkan ABD bombardıman uçağına İsrail semalarında eşlik etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı B-52 bombardıman uçağına eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ortak uçuş, ABD Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliğimizi ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenlik ve istikrarını korumanın önemini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.