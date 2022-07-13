Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı - Son Dakika
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Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

13.07.2022 01:30
Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e ziyareti öncesinde, ülkesi ile Filistin yönetimi arasında "güven inşa etme" adımları kapsamında atılan adımları onaylayarak, vatandaşlık haklarından mahrum 5 bin 500 Filistinliye çeşitli haklar tanımayı kabul etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e ziyareti öncesinde, ülkesi ile Filistin yönetimi arasında "güven inşa etme" adımları kapsamında atılan adımları onaylayarak, vatandaşlık haklarından mahrum 5 bin 500 Filistinliye çeşitli haklar tanımayı kabul etti.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, İsrail yönetiminin Filistinlilere yasal statü tanımasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin nüfus kaydında yasal statüsü olmayan 5 bin 500 kişinin kayıtlarının onaylandığı belirtilen açıklamaya göre, Gantz Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan iş ve ticaret kapsamında izin verilen işçi kotasını 1500 kişi artırarak, toplam işçi kotasını 15 bin 500'e çıkarmaya karar verdi.

Gantz ayrıca, İsrailli Arapların Cenin şehrine girmesine izin vermek için Batı Şeria'nın kuzeyinde Salim adında yeni bir geçiş kapısı açılmasını da onayladı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde yer alan haberde ise İsrail Başbakanı Yair Lapid'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ek 2 bin konut inşa etme planını gündemden kaldırma emri verdiği duyuruldu.

Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketi, Filistinlilerin nüfus kayıtlarında doğum ve ölüm kaydının yanı sıra kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahip değil.

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

YORUMLAR
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Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı - Son Dakika
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