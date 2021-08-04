Gantz: "İran'ın, nükleer bir silah için gerekli silah sınıfı malzemeleri edinmesine sadece 10 hafta kaldı" - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) kapsamlı bir şekilde ihlali nedeniyle İran'ın bundan 10 hafta sonra askeri sınıf nükleer malzemeler üretebileceğini belirterek, "İran, JCPOA'da belirlenen tüm yönergeleri ihlal etti ve nükleer bir silah için gerekli silah sınıfı malzemeleri edinmesine sadece 10 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Dışişleri Bakanlığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkelerinin Büyükelçilerine yaptığı açıklamada, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) kapsamlı bir şekilde ihlali nedeniyle İran'ın bundan 10 hafta sonra askeri sınıf nükleer malzemeler üretebileceğine dikkat çekti. Gantz, "İran, JCPOA'da belirlenen tüm yönergeleri ihlal etti ve nükleer bir silah için gerekli silah sınıfı malzemeleri edinmesine sadece 10 hafta kaldı" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, İran'ın bu çalışmalarına yönelik bir eylem gerektiğinin altını çizen Gantz, "Şimdi bir eylem zamanı, kelimeler yeterli değil. Diplomatik, ekonomik ve hatta askeri eylemlerin zamanı geldi, aksi takdirde saldırılar devam edecek" dedi.

Ayrıca İsrail'in, İran halkını düşman olarak görmediğini de vurgulayan Gantz, "İran rejimi bizi tehdit ediyor ve bölgesel bir silahlanma yarışını ateşliyor" ifadelerini kullanırken, toplantıya katılan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise, İsrail'in vatandaşlarına ve egemenliğine yönelik bir saldırı veya tehditle karşı karşıya kaldığında bağımsız hareket etme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Öte yandan 2015 yılında İran, P5+1 grubu ülkeleri yani BMGK'nın 5 daimi ülkesi olan ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya ile JCPOA nükleer anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından 5 yıl sonra silah ambargosunun kaldırılması da dahil olmak üzere yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Tahran'ın, nükleer programını küçültmesini ve uranyum rezervlerini ciddi şekilde azaltmasını gerekiyordu. Fakat ABD'nin 2018'de, JCPOA'dan çekilerek ve İran'a karşı katı politikalar uygulayarak uzlaştırıcı duruşunu terk etmesi, İran'ın anlaşma kapsamındaki kendi yükümlülüklerini büyük ölçüde terk etmesine yol açmıştı.

(İHA)