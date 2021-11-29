Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı, İran'ın "nükleer silaha ilerlediği istihbaratını dostlarıyla" paylaştıklarını açıkladı - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'da müzakere edilen uluslararası anlaşmanın aksine, Tahran'ın nükleer silaha doğru hızla ilerlediğini gösteren istihbaratı dostlarıyla paylaştıklarını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın "Son günlerde, İsrailli ekipler, İran'ın Viyana'daki müzakerelerde görüşülen anlaşmanın aksine mevcut işleyişte nükleer silaha doğru hızla ilerlediğini gösteren istihbaratı dostlarımızla paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Gantz, "Müttefiklerimize, geçen zamanın (İran'a) yaptırım veya askeri seçenek karşılığıyla ifade edilmesi gerektiğini vurguluyorum. Böylece, İran nükleer mücadelesini ve bölgesel saldırganlığını sona erdirir." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelere karşı çıkmadıklarını ancak İran'ın "oyalamalarına" katılmayacaklarını belirten Gantz, uluslararası toplumun İran ile diplomatik bir çözüm için çabalarını takdir ettiklerini fakat "güçlü bir bağımsız ülke olarak kendilerini savunma becerilerini saklı tutmak istediklerini" aktardı.